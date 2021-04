Zmiany w "The Voice of Poland". Szykuje się mniejszy skład jurorów

Jesienią 2021 r. ma być emitowana 12. edycja talent show TVP "The Voice of Poland". W poprzednim sezonie występy uczestników oceniali Tomson i Baron, Edyta Górniak, Urszula Dudziak i Michał Szpak. Jak donosi "Party", ten ostatni pożegna się z programem. Był on trenerem w ostatnich czterech edycjach.