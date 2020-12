the voice of poland

Krystian Ochman wygrał "The Voice of Poland". Widzowie w mig zareagowali

Finał 11. edycji "The Voice of Poland" przeszedł do historii. O zwycięstwo do ostatnich minut rywalizowali ze sobą Krystian Ochman i Adam Kalinowski. Gdy stało się jasne, który z nich wygrał, w sieci zawrzało. Internauci zasypali komentarzami oficjalny profil programu na Instagramie.

Krystian Ochman zwyciężył 11. edycję "The Voice of Poland" (akpa)