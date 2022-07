"Stranger Things". Prawie cztery godziny. Hit Netfliksa wystawia cierpliwość widzów na ciężką próbę

Ostatecznie rozdęty do granic możliwości finał mnie wymęczył. Owszem, wszyscy od lat jesteśmy przyzwyczajeni do maratońskiego oglądania seriali, ale jednak jest różnica między odcinkiem trwającym maksymalnie godzinę a takim, który trwa tyle samo, co dłuższe widowiska Marvela. "Stranger Things" to zresztą taki serialowy odpowiednik kinowego blockbustera - wszystko jest w nim duże. Szkoda tylko, że Dufferowie boją się cokolwiek zaryzykować - tak jakby za bardzo kochali swoje postacie.