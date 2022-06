Gwiazda zabrała głos. Jej piosenka jest globalnym hitem

"Running Up That Hill" rozbrzmiewa w słuchawkach Max, a teraz także w słuchawkach milionów fanów serialu. Piosenka wydana w latach 80. w mig trafiła na listy przebojów w wielu krajach. W momencie pisania tego tekstu jest druga na liście 50 globalnych hitów Spotify. Wyprzeda ją tylko "As You Are" Harry'ego Stylesa. Utwór dostał drugie życie, ale także teledysk cieszy się ogromną popularnością - w sumie ma ponad 57 mln wyświetleń na YouTube.