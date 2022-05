"Stranger Things 4" wciąga jak świetny horror. To powrót w wielkim stylu [RECENZJA]

Mimo to prawdopodobnie nie jest to seans dla wszystkich. Ostrzega amerykańskich widzów przed nim nawet sam Netflix – ze względu na nagromadzenie drastycznych scen z udziałem dzieci. Zrobił to nie bez powodu. To reakcja na serię strzelanin w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w szkole Robb Elementary School w Uvalde. Choć nowy sezon powstawał dużo wcześniej przed dramatycznymi zdarzeniami, a fabuła nie ma związku z tym, co zdarzyło się w rzeczywistości, to symboliczny znak, że twórcy nie są oderwani od rzeczywistości i obojętni na przemoc, szczególnie wobec dzieci.