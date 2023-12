Stand-uperzy o wojnie kabaretów z Polsatem. Sami są sobie winni

W podcaście "WojewódzkiKędzierski" Pacześ powołał się na liczby, które nigdy nie kłamią. – [Kabarety] mogą mieć poczucie, że trochę mniej ludzi przychodzi na ich imprezy. Bo jeżeli my jesteśmy w stanie trzy razy zapełnić np. Atlas Arenę, a oni są w stanie zapełnić do połowy w sześć czy siedem kabaretów, to to coś pokazuje — skomentował stand-uper.