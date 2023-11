Kolejna niedziela bez kabaretu. Na zdjęciach z planu "Stop cenzurze"

To już czwarta niedziela z rzędu, kiedy widzowie Polsatu muszą obyć się bez wieczornego "Kabaretu na żywo". Wciąż trwa wojna twórców ze stacją, która zdecydowała się usunąć program z pasma o 20.00 i zastąpić go cieszącymi się o wiele mniejszą popularnością filmami. Liderzy kabaretów zdradzają, co wydarzyło się na nagraniach do ostatnich odcinków.