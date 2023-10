Górski nie odpuszcza Polsatowi. Widzowie stoją za nim murem. Są wciekli na stację Solorza

"Jak dziś o 20 nie będzie kabaretu, tylko kolejny film, to już nigdy nie włączę Polsatu", "Oddajcie nam kabaret!", "A co zrobiliście z kabaretami? Jednym z powodów zakupu Polsat Box były kabarety na dobrym poziomie. Gdzie one są? Czuję się oszukana! Jak tylko skończy się umowa, rezygnuję" czy "Czas zmienić kanał".