Miał być kabaret na żywo, będzie słaby akcyjniak. Zaskakujące zmiany w Polsacie

Pod skrótem w tytule kryją się słowa "Rest In Peace Departament", w którym rządy sprawują... martwi funkcjonariusze policji. Pewnego dnia dołącza do nich nowy policjant, który większość czasu spędza na poszukiwaniu człowieka odpowiedzialnego za to, czym teraz jest. Wspólnie z partnerem wraca on do świata żywych, żeby wyłapywać i karać dusze, które chcą uniknąć sądu po śmierci.