Polsat odwołał emisję kabaretu. Górski wymownie skomentował sytuację

Jednak w piątek okazało się, że Polsat zmienił zdanie. "Kabaret na żywo" nie wróci na antenę zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. - Dostaliśmy informację, że nie zostanie on wyemitowany w niedzielę. Stacja nie przekazała na razie Kabaretowi uzasadnienia tej decyzji. Dostał on jednak zapewnienie, że nagrania kolejnych odcinków mają być realizowane zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Nie wiemy, czy i kiedy zostaną one pokazane - przekazała Wirtualnym Mediom Olga Polny, PR manager Kabaretu Młodych Panów.