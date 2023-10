Górski bezlitośnie drwi z TVP. Już wie, co czeka stację

Kabareciarz nie ogranicza się jedynie do sceny czy telewizji, gdy przychodzi mu naśmiewać się z polskiej rzeczywistości i polityki. Robi to także w mediach społecznościowych. W swoim ostatnim wpisie na Instagramie zachęcił fanów do obejrzenia niedzielnego odcinka kabaretu "Młodych i Moralnych", który zostanie wyemitowany w Polsacie. Nie zapomniał przy tym uderzyć w TVP, którą w świetle przegranych wyborów PiS może niebawem czekać prawdziwa czystka.