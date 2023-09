Kabarety zbyt wulgarne? Komik odpowiada na zarzuty

- Jakiś czas temu zarzucono nam, że jesteśmy wulgarni. Nie — wulgarna jest polityka i zachowanie polityków — to, w jaki sposób odnoszą się do obywateli, którzy inaczej myślą, inaczej żyją, inaczej się ubierają czy do kobiet. To nie my pierwsi obywatelom pokazaliśmy znak "f**k", to nam pokazano go w Sejmie - odparł artysta.