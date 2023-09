Występy Kabaretu Skeczów Męczących w Polsacie ocenzurowane? "To decyzja stacji"

- Nie było tam żadnych wulgaryzmów - zapewnia Karol Golonka z kieleckiego kabaretu, nawiązując do oficjalnego powodu usunięcia innego skeczu z internetu kilka dni wcześniej. - Na profilu kabaretu w mediach społecznościowych pojawiły się pytania, czemu nie wyemitowano skeczów, których fragmenty pojawiły się w zwiastunie i na zdjęciach promujących wydarzenie. Jedyne, co możemy powiedzieć, to że przekazaliśmy materiał do Polsatu w całości. To decyzja stacji, żeby wyemitować go w takiej formie, w jakiej pojawił się na antenie.