Wyśmiali Konfederację. Kabareciarze poszli na całość

Komicy przypominają również o tzw. "Piątce Mentzena" - "nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, Unii Europejskiej i podatków". Jeden z uczestników posiedzenia dodaje jeszcze do pięciu punktów "stop ukrainizacji polski", na co kolega odpowiada mu, że "to wszystko będzie, ale po 15 października". Politycy nie mogą zatem zdradzać wcześniej tych postulatów, z uwagi na możliwe zniechęcenie do siebie mniej radykalnych wyborców.