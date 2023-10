Polsat zdjął ich kabaret. Fani urządzili jatkę w komentarzach

Fani w komentarzach urządzili prawdziwą jatkę. "To się dzieje naprawdę?", "Sygnał do zmiany nadawcy", "Cyrk normalnie", "Czyżby Polsat dostał dyspozycję z Nowogrodzkiej?", "Zawsze ich, tzn. Polsat, podejrzewałam, że mają bliskie koniugacje z PiS - oby im się nie ulało", "Przenieście się do innego kanału. Daleko od Polsatu", "Na drzewo z Polsatem. Dajcie sobie spokój z tą agenturą, lepiej poszukać innej stacji", "Polsat zawsze był podejrzany co do polityki, wystarczyło obejrzeć wiadomości", "Polsat walczy o zajęcie miejsca TVP", "Polsat powinien się wytłumaczyć widzom Młodych i Moralnych!" - napisali.