W pracy bawi ludzi, ale prywatnie nie było mu do śmiechu. Walczył z nałogami

Do jednej z najsłynniejszych formacji kabaretowych w Polsce Michał Wójcik dołączył na początku 2000 r. 29-letni absolwent lublińskiej szkoły Sceny Ruchu zasilił wówczas skład, z którego do dzisiaj ostał się tylko pomysłodawca i założyciel grupy, Marcin Wójcik. Te plotki były wielokrotnie dementowane, ale dla porządku zróbmy to jeszcze raz: pomimo noszenia takiego samego nazwiska, panowie nie są ze sobą spokrewnieni.