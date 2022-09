Michał Wójcik o relacji z dziećmi. Mieszkają w różnych miastach

Członek kabaretu Ani Mru-Mru został zapytany, jak buduje więzi w swojej patchworkowej rodzinie. – Były obawy na początku, co dzieciaki między sobą zrobią, jakie będą kontakty. Natomiast dzięki dobie internetowej, to jest tak, że one mają więcej kontaktów między sobą niż z tatą. Staram się, żeby minimum dwa razy do roku, czyli w wakacje i święta, wynająć busa, bo jeszcze są dzieci po stronie mojej narzeczonej, więc jedziemy taką ekipą w 8-9 osób czasami i oni aż piszczą za sobą. To są tak potężne relacje. Rozpiętość wiekowa jest potężna, więc jedno kocha drugie, to zauroczone jest w tym, to już tęskni za tym. Oni już się sami wychowują.