Spore zmiany w śniadaniówkach. To oni poprowadzą "Dzień Dobry TVN" i "Pytanie na śniadanie"

W lipcu 2019 r. Michał Olszański rozstał się z "Pytaniem na śniadanie" i TVP po ponad 10 latach. Zanim do tego doszło, dziennikarz dostał zakaz wypowiadania się w mediach o swoim pracodawcy, po tym, jak skrytykował zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego do "Pytania na śniadanie". Wówczas to on i współprowadząca Monika Zamachowska przeprowadzili wywiad z prezesem PiS. W ciągu następnych miesięcy oboje pożegnali się z pracą. Oficjalnie powodem był fakt, że "widownia 'Pytania na śniadanie' jest coraz młodsza i oczekuje prowadzących, którzy zdynamizują program". Dla Zamachowskiej było to niemałe zaskoczenie.