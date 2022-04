"Ślub od pierwszego wejrzenia": w show wieje nudą. Młodym żonom zostały tylko prace domowe

"Ślub od pierwszego wejrzenia" doczekał się siódmej edycji, co oznacza, że program cieszy się niemałą popularnością. Mimo to producentom najwyraźniej brakuje pomysłów na realizację kolejnych sezonów, co widać po trwającym dobitnie. W "Ślubie…" dawno, a może nawet nigdy, nie było tak nudno.