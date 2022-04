"Ślub od pierwszego wejrzenia": Dorota obłaskawiła stanowczego męża. "Uskrzydla mnie to"

Pomiędzy Adamem i Patrycją panuje romantyczna atmosfera. Odkąd mąż znalazł sposób na dotarcie do żony, to ona coraz częściej szuka okazji do kontaktu i rozmów z nim. -Układa się między nami dobrze. Z dnia na dzień coraz lepiej – mówiła. - Na pewno staram się przy Patrycji. Ale czy to miłość… na pewno jestem w niej mocno zauroczony – dodał Adam.