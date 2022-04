"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie nie szczędzą krytyki Piotrowi. "Ma być tak, jak on chce"

"Dziwny ten Piotr, chce ją zagłaskać na śmierć", "Widać, że jest apodyktyczny, ma być tak, jak on chce", "Myślałam, że on jest poukładany, a tu widzimy takiego 'miękkiego' tyrana, zaborczego i decydującego o wszystkim. Oni dopiero się poznają, a on już wyskakuje o dziecku, ja bym uciekła" - czytamy w komentarzach na profilu programu na Facebooku.