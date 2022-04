"Ślub od pierwszego wejrzenia". Pokłócili się o powiększenie rodziny. "Babcie czekają"

- On ma trochę wizję mnie, jaka mam być i ja po prostu muszę do tego dorosnąć. Jeżeli są jakieś błahe sprawy, na które mogę mieć wpływ, to będzie ok, ale głównie jest tak, że to raczej on jest bardzo stanowczy i po prostu ja muszę się dopasować - wyznała w 7. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia".