"Ślub od pierwszego wejrzenia". Patrycja w końcu zbliżyła się do męża. Nie mogła opanować emocji

Poślubne atrakcje się skończyły. Młode małżeństwa musiały zdecydować, co zrobią po powrocie z podróży poślubnych: zamieszkają razem? Jeśli tak, to u kogo? Czy każde wróci do swojego domu? Te decyzje niejednokrotnie już wystawiały związki uczestników na próbę. Codzienność nieraz skłaniała ich do zrewidowania swojego podejścia do męża lub żony. Jak w nowej rzeczywistości odnaleźli się bohaterowie siódmej edycji?