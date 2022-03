Koszmarna podróż poślubna Patrycji i Adama ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wszystko zepsuł jeden szczegół

Przypomnijmy, że podróż poślubna Agnieszka i Kamila do Krynicy Morskiej poza sezonem również nie wyglądała okazale. Małżeństwo musiało samodzielnie organizować sobie wolny czas m.in. wynajmując auto, które zawiozło ich do pobliskiego obozu koncentracyjnego - jedynej czynnej atrakcji turystycznej. Wygląda na to, że tym razem produkcja TVN poskąpiła budżetu na bardziej wyjątkowe miejsca dla nowożeńców.