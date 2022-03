"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Agnieszka i Kamil mają wielkie wsparcie rodziny

Zarówno Agnieszka, jak i Kamil są wdzięczni za to, że ich bliscy akceptują ten związek i wręcz osaczają ich swoją uwagą. To może dobrze wróżyć: tak wyglądały też pierwsze tygodnie Agnieszki i Wojtka z czwartej edycji. Wciąż spędzali czas z rodzicami, a o wszystkim, co się u nich działo, zawsze wiedzieli najbliżsi. Do dziś stanowią kochające się małżeństwo.