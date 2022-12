"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta "dobierała się" do Maćka? "Nie jestem na tyle zdesperowaną osobą"

- Dla mnie to było oburzające, bo nie doszło do żadnego kontaktu fizycznego. Ja się go tylko zapytałam, czy mogę się przytulić, a on stwierdził, że jest chory i nie ma na to ochoty. Powiedziałam, że ok. On może to odebrał jakoś dwuznacznie. Nie mam pojęcia, co go skłoniło do takiego stwierdzenia, że ja chciałabym z nim pogłębić jakąś relację fizycznie, gdzie ja od początku miałam świadomość, że to człowiek, który mnie ocenia negatywnie, to jest człowiek, który mnie nie lubi, któremu się nie podobam. Raczej mogę powiedzieć, że nie jestem na tyle zdesperowaną osobą, żeby rzucać się na pierwszego lepszego faceta w moim zasięgu, a już tym bardziej takiego, który ma tyle przykrych rzeczy do powiedzenia na mój temat - powiedziała Marta w rozmowie z reporterką party.pl.