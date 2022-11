Finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Które z małżeństw przetrwało?

Para odjechała razem samochodem, nawet widzowie zobaczyli ich krótki pocałunek. Po miesiącu ekipa "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyjechała do Bielska-Białej, gdzie Marta i Patryk mieli mieszkać razem. Niestety okazało się, że kobieta jest sama. Mężczyzna ponoć powiedział jej, że "on się tu nie ogarnie" i wrócił do Słubic. Marta została w zawieszeniu, nie wiedząc, co będzie dalej.