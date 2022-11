"Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna zdradziła sekret męża. "Ma 200 zł na koncie pod koniec miesiąca"

- Przemek o większości rzeczy nagle zaczyna mi mówić mi poza kamerami. On nigdy nie powie przed kamerami, że ma 200 zł na koncie pod koniec miesiąca. Nie wiem, po co mi to mówi. O takich rzeczach się nie mówi nowej żonie. Czynsz płaci, kredyt płaci, ale z tego co widzę, większość jego funduszy idzie na spotkania ze znajomymi, pójście do restauracji. Niby tak oszczędnie próbuje, ale żeby wydać, pójść na imprezę i kupić jakiś alkohol lepszy, to już nie jest problem. Nie jestem pewna, czy on po programie będzie chciał spełniać moje oczekiwania i moje potrzeby. Czy tylko ja będę spełniać jego potrzeby. (...) Nie jestem do niego przekonana, powiem szczerze - podsumowała.