Zawierzają TVN-owi swoje życia i spotyka ich zawód. Dlaczego "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie działa?

W porównaniu z analogicznym programem TVP "Rolnik szuka żony" to kropla - tam tylko w ostatniej edycji narodziło się pięć szczęśliwych par. To wyraźny sygnał dla TVN, że robią coś źle, czy to na etapie castingu, czy samej produkcji. Pozostaje nam czekać, czy produkcja wyciągnie wnioski z feralnej ósmej edycji i z nowymi ekspertami stworzy program na miarę oczekiwań widzów, jak i kandydatów.