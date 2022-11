"Rolnik szuka żony" vs. "Ślub od pierwszego wejrzenia". Pułapka randkowych show

I tu rodzi się pytanie, czym powodowana jest determinacja kandydatów. Dlaczego 19-letnie, 20-letnie dziewczyny, które prawdopodobnie jeszcze nigdy nie były w poważnym związku, biorą się za szukanie męża? Czy na pewno to one pragną zmienić stan cywilny, a może to wynik presji społecznej, aby jak najszybciej "zaklepać" sobie odpowiedniego kandydata? Zwłaszcza że część kandydatów nie zdaje sobie sprawy, jak wygląda życie na wsi i czy taki styl bycia by im odpowiadał, ważne jest podążanie za chęcią ustatkowania się.