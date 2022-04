"Ślub od pierwszego wejrzenia". Łukasz miażdży Oliwię po aferze z synem. Długo milczał

"Oliwia prawie całkowicie odcięła mnie od syna" – napisał Łukasz, który przez ostatnie trzy miesiące widział się z synem tylko przez 4 dni. I to nie z własnej winy, bo był gotów spędzić z Frankiem cały luty (zmieniał pracę i miał dużo wolnego czasu), ale matce miało to nie pasować. "Ważniejsze dla niej było to, by Franek poszedł do żłobka niż spędził czas z ojcem" – żalił się Kuchta na Instagramie.