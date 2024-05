Zmierzyła się z "kolegą po fachu". "Na insta może mi buty czyścić"

Szybko jednak sprawdziła jego profil w mediach społecznościowych. Kiedy zobaczyła liczbę obserwatorów Nowaczkiewicza, wyraźnie się zaskoczyła. – Na insta to on mi może buty czyścić. Nie chciałabym tego bagatelizować, ale on ma mniej do stracenia: nie ma rodziny, dzieci – skomentowała. Ważna była też dla niej kwestia wieku; influencer zwrócił się do niej bowiem per "pani" w materiale wprowadzającym. – Jak miałam 25 lat, to wydawało mi się, że jestem nieśmiertelna – śmiała się Rozenek-Majdan.