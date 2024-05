Małgorzata Rozenek-Majdan wspiera Monikę Olejnik. Mówi o wpływie na innych

Rozenek bardzo docenia to, co zrobiła Olejnik. - To jest wspaniała rzecz. Oswajanie ludzi nie tylko z chorobami czy schorzeniami, jest najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić w danym temacie. To jest dokładnie ten sam schemat, który ja zrobiłam w sprawie in vitro. Bardzo dobrze to rozumiem, że są osoby, które potrzebują zachowywać tajemnice w tego typu tematach, ale mówiąc o tym, mając silny i świadomy głos, jesteśmy w stanie przyczynić się do tego, żeby sytuacja innych chorych się polepszyła i to właśnie zrobiła Monika swoim wpisem.