"Rolnik szuka żony". Widzowie oburzeni zachowaniem Kamili. Rolniczka komentuje

Podczas czyszczenia hali w pieczarkowym imperium Kamili panowie zasugerowali, że chcieliby z rolniczką spędzać więcej czasu sam na sam. Kandydaci są przekonani, że wówczas lepiej by się poznali i mogli nawiązać ciekawsze rozmowy. Niestety, rolniczka odebrała to jako atak i narzekania. Ze łzami w oczach mówiła do kamery, że to panowie mają się starać, a ona nie będzie wychodzić z inicjatywą.