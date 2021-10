"Rolnik szuka żony" TVP: Kamila zapędziła chłopaków do pracy, nie było czasu na rozmowy

Rolnicy w "Rolnik szuka żony" nie mają wiele czasu, by poznać kandydatów, których zaprosili do swoich domów. Pewnie dlatego rolniczka Kamila nie traciła go zbyt wiele i postanowiła szybko i porządnie zapoznać trzech chłopaków z przetwórnią pieczarek, którą prowadzi wraz z rodzicami. Tak szybko, że nawet nie zdążyli dopić porannej kawy!