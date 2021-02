"Rolnik szuka żony": Dawid brutalnie ją odrzucił. Magda pokazuje, co stracił

Magda to jedna z trzech dziewczyn, które do swojego domu zaprosił rolnik Dawid . Gdy jedna z nich, Agnieszka, postanowiła odejść, Magda wpadła w histerię. Dostała ataku płaczu, mówiąc, że boi się zostać sama z Dawidem i Martyną, trzecią z wybranek rolnika. Chciała zrezygnować z programu razem z koleżanką, ale ostatecznie została. Chyba w nagrodę Dawid zaprosił ją na randkę.

Była przekonana, że chłopak pożałuje wyboru i nie zwracając uwagi na to, że po prostu nic do niej nie poczuł, mówiła ze złością: - Będzie żałował, prędzej, czy później. To dotrze do niego dzisiaj, czy pojutrze, za rok, za dwa. Miał szanse, miał trzy fajne szanse, a wyszło jak wyszło. Najbardziej boli mnie to, że stąd wyjeżdżam.