Gra na dwa fronty. Odważny ruch Dawida. Internauci bezlitośni

To już 7. edycja programu "Rolnik szuka żony" dobiegła końca. Co prawda czeka nas jeszcze specjalny odcinek świąteczny ze szczęśliwymi parami, wiadomo już, którym uczestnikom nie wyszło .

Mało szczęścia do kobiet w programie miał rolnik Dawid. Od początku faworyzował Martynę, a jego pozostałe kandydatki na gospodarstwie - Agnieszka i Magda czuły się pozostawione same sobie. Wystarczyło, że mężczyzna kilka razy rzucił niewybrednymi tekstami, które miały świadczyć o tym, że to panie powinny starać się o jego względy, a każda z nich postanowiła wrócić do siebie.