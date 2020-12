"Rolnik szuka żony": Widzowie go przejrzeli. Prawda wyszła na jaw przed kamerami

Podczas odcinków finałowych Marta Manowska i uczestnicy show " Rolnik szuka żony " spotykają się w Kazimierzu Dolnym i tam wspólnie dyskutują o wyborach, przebiegu programu i o tym, co dzieje się w ich życiu obecnie. Pary stworzone w programie opowiadają o swoich planach. Niestety jedna z par tej edycji nie dotrwała nawet do finału ! Oczywiście chodzi o Maćka i Ilonę.

Internauci już od kilku tygodni donosili, że rolnik znany z uprawy czereśni i niechęci do szpaków szuka nowej dziewczyny w internecie. Wystarczyło zresztą śledzić jego poczynania na ekranie, by wiedzieć, że nie stworzy związku z Iloną.

Na pytanie prowadzącej, kto zepsuł to, co próbowali wspólnie budować, odparł szczerze: - Ja.

- Myślę, że jedna strona oszukiwała. Uważam, że Maciek nie był mną zainteresowany, że to było tylko granie.

Manowska zapytała dziewczynę, czy ma żal do chłopaka:

- Jeżeli on czuł, że jednak do siebie nie pasujemy, to szkoda, że tak późno padły od niego te słowa. Trzymał mnie na dystans. Zabrakło bliskości, więzi, uczucia i nie było na czym zbudować.