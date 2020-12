Maciej z "Rolnik szuka żony" już chce mieć dzieci z Iloną. Ona widzi co innego

Maciej od początku deklarował, że jest zajętym człowiekiem: nie tylko wraz z rodziną prowadzi sad z czereśniami (gdzie latem jest najwięcej pracy), kończy także doktorat na uczelni. Jednak mimo wszystko zdecydował się na udział w programie i zadeklarował gotowość do założenia rodziny.

Sęk w tym, że poza wyborem konkretnej dziewczyny rolnik niewiele robi, by zacząć prawdziwą relację. W przedostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że Maciek przez dwa tygodnie nie kontaktował się z Iloną. Zadzwonił dopiero na dzień przed wizytą w jej domu, której towarzyszyć miały kamery.

- Akurat trafiłaś na taki okres, że nigdy w lato się z nikim nie spotykałem, bo nie ma czasu. Ale chciałbym, żeby za rok to już biegały małe szkraby – mówił Ilonie. – Jestem gotowy na założenie rodziny.

Ilona nie była jednak przekonana i wyrzucała Maciejowi, że gdzie on do zakładania rodziny, jeśli nawet nie ma czasu na randki.

- Ja Ci powiem, że nie widzę związku, kiedy nie ma spotykania na żywo. Jak są same telefony, to jest kiepsko i nie daje szansy na dalszy rozwój – mówiła przed kamerami.

Z drugiej strony Maciej był stanowczy w innych sytuacjach, co zraziło Ilonę. Rolnik miał do niej pretensje o to, że "zbyt często dotyka po ramieniu innych mężczyzn". Dziewczyna nie kryła oburzenia.