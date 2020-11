"Rolnik szuka żony": Dawid odrzucił Magdę. Urządziła mu scenę, której nie zapomni

W ósmym odcinku "Rolnik szuka żony" zobaczyliśmy, jak Martyna mówi Dawidowi, że nie czuje nic do niego i nie widzi ich przyszłości. Rolnik zniósł odrzucenie bardzo źle. Nie planował usłyszeć gorzkich słów na randce w swoim ukochanym klubie. Sądził, że otoczenie, bordowa marynarka i wielki bukiet róż wystarczą, by oczyścić atmosferę i zdobyć serce Martyny. Niestety w tamtym momencie było już za późno. Gdy zrozumiał, że kończy program nie zdobywając żadnej dziewczyny, popłakał się.

W drodze powrotnej dziewczyna jeszcze próbowała pocieszać rolnika, jednocześnie zachowując swoje granice i nie zmieniając decyzji. Jednak Dawida czekała jeszcze jedna trudna rozmowa. Musiał powiedzieć Magdzie, że także wraca do domu.

Dawid poprosił ją o rozmowę sam na sam. Na niej powiedział dziewczynie, że to koniec.

- Zniszczyło mnie to, przerosło, przepraszam - powiedział załamany chłopak. W odpowiedzi Magda zakończyła rozmowę i poprosiła, by nigdy więcej się z nią nie kontaktował.

Magda wciąż była przekonana, że Dawid podjął złą decyzję i nie zwracając uwagi na to, że po prostu nic do niej nie poczuł, mówiła ze złością:

- Będzie żałował, prędzej, czy później. To dotrze do niego dzisiaj, czy pojutrze, za rok, za dwa. Miał szanse, miał trzy fajne szanse, a wyszło jak wyszło. Najbardziej boli mnie to, że wyjeżdżam stąd.