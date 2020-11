"Rolnik szuka żony": Niezręczna randka pełna napięć

Magda to jedna z trzech dziewczyn, które do swojego domu zaprosił rolnik Dawid. Gdy jedna z nich, Agnieszka, postanowiła odejść, Magda wpadła w histerię.

Wyglądała pięknie, a jej długie nogi na pewno zrobiły wrażenie na rolniku. Szkoda, że całe spotkanie przebiegało im w atmosferze napięcia. Niemal na samym początku dziewczyna obwieściła rolnikowi, że pewnie wróci do domu. Reszta tej niezręcznej randki upłynęła im na zastanawianiu się, czy ma zostać, czy nie.

Dziewczyna wyraźnie o mało co nie zemdlała z emocji, zdradzając tym samym, że bardzo jej zależy, by jednak Dawid wybrał właśnie ją. To bardzo usatysfakcjonowało rolnika.