Rolnik MMA? Jatka w sieci wokół ulubionego programu Polaków

To, że chłopak po kilku udanych tygodniach, w których padła niejedna deklaracja dotyczącą przyszłości po prostu rzuca dziewczynę, bo "zmieniły mu się uczucia", nie jest niczym nowym. Jednak gdy przez te kilka tygodni za jego relację trzymało kciuki 2,5 miliona widzów, a większość z nich ma konto na Facebooku, to lepiej by dla niego było, by jednak na jakiś czas pozostał offline. Facebookowa grupa fanów programu "Rolnik szuka żony" gromadzi ponad 40 tys. osób, którzy codziennie komentują poczynania uczestników i uczestniczek show. Mamy rok 2023, więc nie trzeba tłumaczyć, jak trudno jest zachować poziom takich internetowych "dyskusji". Moderatorzy facebookowej grupy nie nadążają z usuwaniem coraz to mniej poprawnych treści.