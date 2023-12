Byli uczestnicy "Rolnik szuka żony" podsumowali Darka. "Gość jest strasznym kłamcą"

Dopiero w finale porzucona Nicola dowiedziała się, że Darek nigdy nic do niej nie czuł. W dodatku rolnik grubiańsko zarzucił jej, że zachowywała się jak dziecko, bo... nie mogła donieść herbaty do stołu. Dziewczyna rozpłakała się na oczach całej Polski i przyznała, że nie spodziewała się takiego upokorzenia. Mimo to publicznie wybaczyła Darkowi.