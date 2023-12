"Rolnik szuka żony". Artur znów jest singlem. "Minęły mi te uczucia"

Czy rolnik nie pamiętał, że sam narzucił takie tempo w tej relacji? Od każdej potencjalnej kandydatki oczekiwał deklaracji co do przeprowadzki do niego na wieś. Sarze mówił o ślubie, wyznaczył nawet termin oświadczyn. Dziewczyna miała prawo myśleć o przyszłości. Być może jego kolejna wypowiedź rzuca więcej światła na to, dlaczego rozstał się z Sarą.