"Nie wiem, który gorszy". Fani "Rolnik szuka żony" miażdżą Darka i Artura

Jeszcze tydzień temu wielu widzów liczyło na to, że również Artur i Sara stworzą udany związek. 29-latek mówił, że to co ich łączy, to już miłość. Zamawiał dziewczynę na przeprowadzkę do niego w grudniu. A potem nagle mu się odwidziało. Tydzień przed nagraniem finałowego odcinka zerwał z Sarą.