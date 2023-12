Oszust matrymonialny szuka żony. Chodziło im tylko o popularność?

W przedostatnim odcinku serii Artur mówił wprost, że to, co łączy go z Sarą to miłość. Od samego początku znajomości nalegał na jej przeprowadzkę na wieś. Wstępnie ustalali, że po roku znajomości chcieliby się zaręczyć. A jednak rolnik tuż przed finałem wycofał się ze swoich deklaracji. Ogłosił, że "minęły mu te uczucia" i nie potrafił jednoznacznie wskazać, co nagle zmieniło się w jego postrzeganiu dziewczyny, z którą planował wspólną przyszłość.