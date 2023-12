Ile widzów ogląda "Rolnik szuka żony"? Podano oficjalne wyniki

Chociaż 20 proc. rynku to świetny wynik, to oglądalność "Rolnika" spadła rok do roku aż o 170 tys. widzów. Co to oznacza? Nieunikniony los telewizji, jaką znamy: widzowie zmieniają swoje nawyki. Ulubione produkcje oglądają w sieci, w wygodnym dla siebie czasie. Aktualnie na platformie vod.tvp.pl dostępne są ósma, dziewiąta i ostatnia edycja programu.