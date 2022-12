Reżyser "Rolnik szuka żony" tłumaczy sukces programu i wyjawia: "Mateusz miał screeny"

Prosimy ich o to, a oni się z tym zgadzają, bo rozumieją ideę programu. Po to TVP wykłada pieniądze, a my wkładamy to dużo pracy, by widz potem miał przyjemność z oglądania. Nasi bohaterowie to rozumieją i naprawdę jestem im za to bardzo wdzięczny, to jest super współpraca. My też wobec nich postępujemy OK. To jest taka obopólna umowa, której przestrzegamy.