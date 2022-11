"Rolnik szuka żony": Polały się łzy i gorzkie słowa. Kandydatki rolnika nie spodziewały się takiego obrotu spraw

- W sumie nie wiem, jak będzie wglądał ten grill, Karolina zostaje – powiedział po dłuższym milczeniu Mateusz, sugerując następnie dziewczynom, że czeka ich poważna rozmowa we troje. Następnie rolnik zostawił uczestniczki same, a one próbowały dojść, co konkretnie ma na myśli gospodarz.