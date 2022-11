"Rolnik szuka żony". Sylwia wyjawiła prawdę o Michale. Nie spodziewał się tego

Michał to najmłodszy uczestnik programu "Rolnik szuka żony". Mimo tego, że nigdy nie był w poważnym związku, czuje, że jest gotowy do małżeństwa. Drugiej połówki szuka w programie TVP. Zgłosiło się do niego wiele bardzo atrakcyjnych dziewcząt. Niestety mógł wybrać tylko trzy, które przyjadą do niego na gospodarstwo. Okazało się jednak, że wcale nie zerwał kontaktu z resztą...